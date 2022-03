Caterina Balivo sceglie un look sexy per il red carpet del film 'The Batman': foto

Caterina Balivo si regala una serata sul red carpet per la premiere dell’attesissimo film “The Batman” di Matt Reeevs con protagonista Robert Pattinson nei panni dell’uomo pipistrello e Zoe Kravitz in quelli di Catwoman a Roma. La conduttrice 42enne sceglie un look sexy, in total black osa e fa centro con il suo outfit chic.

Caterina per l’occasione mondana ha decido di indossare un completo con giacca e shorts: la mora lascia il blazer sbottonato, sotto porta un top corto che le fascia il decoltè, lasciandole la vita completamente scoperta. Catene al collo e un bracciale argento, così come anche lo smalto delle unghie, completano la mise.

Le gambe, lasciate in primo piano, spiccano con i collant velatissimi, come impone il trend, ai piedi calzature sempre nere col tacco altissimo.

La Balivo catalizza l’attenzione dei fotografi: porta i capelli sciolti con la riga in mezzo leggermente ondulati, il make up è da sera, ma minimal, senza appesantirla troppo.

La napoletana è entusiasta di essere all’evento e sfila davanti agli obiettivi impazziti che la immortalano sensuale e accattivante più che mai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2022.