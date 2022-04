Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera elegantissimi sul red carpet per lanciare la serie tv di lui: foto

Caterina Balivo sfila sul red carpet a Milano insieme al marito, Guido Maria Brera. I due sono elegantissimi in occasione della premiere milanese di Diavoli 2, serie tv targata Sky arrivata alla sua seconda stagione, tratta dal romanzo del 52enne, manager finanziario e scrittore.

La conduttrice 42enne per l’evento adotta un look pazzesco. Per la mora capelli lunghissimi grazie alle extension, acconciati con morbide onde, trucco sofisticato e minimal che esalta gli occhi e indosso un tubino midi total black con la scollatura a cuore, che le lascia il décolleté scoperto. Le trasparenze glitter del vestito rendono l’outfit ancora più ricercato e intrigante. Ai piedi sandali altissimi color oro tempeestati di strass.

La Balivo sorride entusiasta e posa davanti agli obiettivi dei fotografi insieme a Brera. E’ orgogliosa dell’uomo che ama e da cui ha avuto due figli, Guido Alberto, 9 anni, e la sorellina Cora, 4 (il manager è padre anche di Costanza e Roberto nati dal suo primo matrimonio).

Caterina è proprio a lui che sul social dedica parole importanti: “Bravo amore mio dal tuo libro è nata una serie internazionale stupenda”. E’ fiera del progetto di cui è stato l’ideatore, la serie Sky Orginal ha come protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. Il cast è stellare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/4/2022.