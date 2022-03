Caterina Balivo scende in campo per il marito: a Milano con lui per il lancio del nuovo libro

Caterina Balivo è emozionata. A Milano per il lancio del nuovo libro di Guido Maria Brera, scende in campo personalmente: è lei a intervistate il marito all’evento My Next Book all’Acqua di Parma Caffè, il locale pop up firmato dal noto brand di profumi ospitato dal 16 al 23 marzo dal Grand Hotel et de Milan.

La conduttrice 42enne sceglie un look total black per l’evento: blazer a doppio petto con bottoni dorati e pantaloni morbidi alla caviglia, tutto rigorosamente in ecopelle firmato Ermanno Scervino. Ai piedi la mora calza decoltè sempre nere: capelli sciolti, acconciati dall’hair stylist tanto caro a Belen, Lollo, all’anagrafe Lorenzo Cherubini, e trucco impeccabile.

La Balivo posa nelle foto che condivide sul suo profilo social accanto al 52enne, affascinante con il completo grigio scuro, la camicia chiara sotto e la cravatta: i sue sorridono, felici per l’iniziativa.

“My Next Book è diventato un evento reale!. Nella cornice del Pop up Caffè Acqua di Parma, ho intervistato Guido Maria Brera (sì, mio marito) che ha presentato il suo prossimo libro ‘Dimmi cosa vedi tu da lì’ in uscita il 7 Aprile! E’ stato tutto bellissimo!”, racconta ai fan.

La Balivo è orgogliosa: il format creato proprio insieme al marito sul social, durante lo stop dalla tv e il lockdown, ora diventa un appuntamento importante. Si era divertita tantissimo a proporlo ogni settimana sul suo profilo Instagram, adesso lo fa davanti al pubblico, con la sua solita eleganza e un sorriso incantevole.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2022.