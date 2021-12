Caterina Balivo, dopo le rivelazioni sulla crisi col marito, brilla insieme a lui sul red carpet di X Factor

Caterina Balivo, dopo aver rivelato la crisi ormai alle spalle col marito in tv, sorride insieme a lui sul red carpet sfavillante di X Factor. La conduttrice 41enne e Guido Maria Brera si concedono una rara serata mondana in coppia e volano fino a Milano per non perdersi la finale del talent show targato Sky in scena al Forum di Assago. Sorridono entusiasti davanti ai fotografi: i problemi sono acqua passata, i due sono innamoratissimi.

Caterina per l’occasione indossa un completo nero con una profonda scollatura, ai piedi ha anfibi col carrarmato, sopra porta un trendyssimo cappotto in raso grigio perla. Completo scuro con camicia bianca senza cravatta per Brera e sneakers black ai piedi.

La Balivo è entusiasta di poter assistere a uno show incredibile. Fa il tifo per Gianmaria, ma a vincere è alla fine Baltimora. Si prende i riflettori sul tappeto rosso, poi si accomoda e gusta ogni istante dello spettacolo. Accanto ha Guido Maria, la sintonia è tornata.

E’ stato il lockdown a evidenziare alcuni problemi. “Io avevo voglia di vivere, viaggiare, comunicare, stare in mezzo alla gente. Lui no, è più orso, riflessivo, voleva stare tranquillo a leggere, mentre io volevo tornare alla vita di prima”, ha raccontato. E ha aggiunto: “Io penso che le crisi di coppia fanno bene se sono costruttive. Però deve esserci l'amore, nel mio caso c'è l'amore. Ancora oggi lo guardo e penso 'quanto è bono mio marito'. Lui è lì, che torna con sorriso e dolcezza”. E’ stato proprio questo a conquistarla e a tenerla saldamente accanto a lui.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/12/2021.