Caterina Balivo, marito terrorizzato dal Covid: mascherina anche con lei in auto e all'aperto... Guarda

Caterina Balivo non lo nasconde. Il marito è terrorizzato dal Covid. Guido Maria Brera porta la mascherina in auto anche quando sta accanto alla conduttrice: non la abbassa, nonostante i due siano indiscutibilmente ‘congiunti’. All’aperto, poi, quando si siede al tavolo del bar insieme a lei, si allontana da tutti. Non vuole avere persone accanto.

Caterina Balivo racconta tutto nelle sue IG Stories. La conduttrice 40enne mentre è in macchina con il marito, lo fa vedere con la mascherina sul volto. Gli accarezza sorridendo amorevolmente la testa. Poi lo inquadra mentre sono al bar, seduti fuori, all’aperto. Il loro tavolo è lontanissimo da tutti gli altri.

“Noi siamo quelli praticamente sulla strada - sottolinea la presentatrice - Per stare lontani dalle persone. Mio marito che lavora, io che lo riprendo, tra un po’ si incaz*a…”, spiega Caterina Balivo. La mora scrive anche, per far capire la situazione: “Lui si è allontanato sempre di più”.

Brera, 51 anni, da quando è scoppiata la pandemia, vive super protetto. Era stata proprio Cate a svelare che il marito è ipocondriaco. “Da quando è scoppiata la pandemia, vivo separata da mio marito”, aveva confessato a L’Intervista di Maurizio Costanzo. Quando lei era tornata in onda con “Vieni da me”, subito dopo il lockdown, dato che Guido Maria aveva paura di ammalarsi di Covid, la coppia aveva deciso di vivere separata “fino alla fine del programma, più una settimana di quarantena: i figli piccoli stanno con la mamma, i figli grandi stanno con il padre”.

La Balivo forse avrebbe persino lasciato il programma Rai per evitare di farlo stare continuamente in allarme, anche se questo la presentatrice non l’hai mai ufficializzato…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 7/10/2020.