Caterina Balivo scollatissima al Maurizio Costanzo Show: 'Sono vanitosa ma fedele'

Caterina Balivo è sensuale e con una scollatura da capogiro al Maurizio Costanzo Show. La bella conduttrice 41enne in tv fa il suo identikit degli infedeli, di cui Giuseppe Cruciani, anche lui ospite al talk, dice di far parte. Il giornalista, però, non ci sta. La mora ammette: “Sono vanitosa ma fedele”.

“Gli infedeli sono vanitosi?”, le domanda Maurizio Costanzo. La Balivo non ha dubbi: “Sì, sono insicuri, vogliono piacere a tutti, hanno voglia di sentirsi dire 'quanto sei bello, quanto sei bella', o profumieri o profumiere io dico. Tutti tranne Cruciani che è il bronzo di Riace italiano e tutte le vogliono…”.

Giuseppe Cruciani ribatte: “Non è vero, tu hai un’idea molto personale, perché dici che gli infedeli sono vanitosi? Anche molti altri lo sono…”. “Certo, io ad esempio sono fedele ma molto vanitosa”, ammette Caterina. Poi aggiunge: “Io se vedo un bell’uomo non ho l’istinto di andarci a letto: è un problema secondo te?”. “No assolutamente”, conviene Cruciani.

Caterina Balivo è scatenata, il dibattito sui fedeli e gli infedeli la appassiona. Al giornalista ribatte: “Tu perché invece questo istinto ce l’hai?”. “Non è proprio cosi”, replica Cruciani. Interviene Tommaso Zorzi, ormai presenza fissa del Maurizio Costanzo Show: “Credo che se tra due è solo un’attrazione carnale, dopo un po’ ti stufa…”.

La discussione si sposta sulle coppie aperte, la Balivo crede che in questo caso non si possa parlare proprio di infedeltà. “Ci sono anche tante coppie ‘bianche’, dicono che dopo i 7 anni diventino ‘bianche’”, aggiunge.

Costanzo chiede ai suoi ospiti se siano lussuriosi tra le lenzuola. “Il giusto”, sottolinea la presentatrice. E sull’attrazione nei confronti delle donne rivela: “Ci sono delle donne meravigliose che dici: certo che… Vorresti sentire il loro profumo, odorarle… Quando ho conosciuto Monica Bellucci, non sapevo più dove guardare…”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/4/2021.