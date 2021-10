Caterina Balivo torna mondana alla Festa del Cinema di Roma: in bianco per Johnny Depp

Caterina Balivo torna mondana alla Festa del Cinema di Roma. Per la premiere di “Puffins” sceglie il bianco. La bella conduttrice, pazza di Johnny Depp, nella Capitale per presentare la web-serie animata nata come spin-off del film di successo “Arctic - Un'avventura glaciale” in cui presta la sua voce all'uccellino pirata Johnny Puffins, indossa un mini abito giacca firmato Balmain bianco. La mora 41enne segue il trend del momento e sul red carpet è subito regina di stile.

Caterina Balivo è un vero incanto con il blazer-minidress della famosissima Maison, un modello bianco doppiopetto con delle spalline super imbottite e appuntite. Il vestito costa 2390 euro.

Per completare il look la presentatrice sceglie accessori gold, come i bottoni dell’abito. Clutch bag in tono come pure le scarpe con il tacco a spillo altissimo.

Caterina sfoggia il suo long bob leggermente ondulato, in sala porta, per proteggersi, la mascherina sul volto e attende fiduciosa Depp, che tarda ad arrivare perché assediato dai bambini che vogliono una foto insieme a lui. E’ entusiasta del divo, lo applaude con entusiasmo: è tra i suoi attori preferiti da sempre.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/10/2021.