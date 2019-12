Caterina Balivo: 'A 20 anni non avevo capito che ero bella, ma grazie a mio marito...'

Caterina Balivo, splendida conduttrice 39enne, a un passo dai 40 anni, che compirà il prossimo febbraio, svela alcune sue insicurezze: “A 20 anni non avevo capito che ero bella”, confessa a Gente. Grazie al marito, Guido Maria Brera, padre dei suoi due figli, Guido Alberto, 7 anni, e Cora, 2, oggi è sicura di sé.

“A 20 anni non avevo capito che ero bella. Pensavo fossero tutte meglio di me, non mi vedevo sensuale, semmai simpatica, schietta e con la risata sonora sempre pronta. Insomma, tutto tranne che sexy”, racconta al settimanale.

Caterina Balivo adesso ha una diversa immagine di se stessa. “Ora ho maggior consapevolezza del mio corpo, sto bene nella mia pelle e ho fatto pace con i miei capelli ribelli, che sono sempre stati un cruccio. Se mi guardo allo specchio vedo una donna appagata, ma un po’ sbattuta, nel senso che do tutto agli altri e tempo per me ne resta pochino”, aggiunge.

Poi la presentatrice Rai sottolinea: “Ma mi basta sapere che per mio marito resto la donna più bella del mondo. Lui mi dice così e io voglio credergli”.

I 40 anni che compirà nel 2020 non le fanno paura: “Ho già un buon proposito: non inseguire il tempo, cercherò di fare scelte che non sottraggano troppo tempo alla famiglia. A 40 anni si diventa più grandi, ma anche più sagge e la qualità della vita è un tesoro da preservare. Quando una donna sta bene e trova quel famoso equilibrio tra lavoro e cuore, diventa ancora più bella”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/12/2019.