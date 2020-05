Caterina Balivo nonostante gli impegni e soprattutto la pandemia, non ha rinunciato a organizzare una piccola festa per gli 8 anni del suo primogenito Guido Alberto, nato dall’amore con il marito Guido Maria Brera (sposato nel 2014). La conduttrice dopo aver concluso la puntata di lunedì scorso di ‘Vieni da me’ si è precipitata in un negozio di Roma dove si acquista materiale per party ed eventi. Qui si è fatta scattare anche una foto.

Accanto all’immagine, in cui appare ovviamente con la mascherina, ha scritto: “Puntata finita e allora... spesa per la cena e si vola a comprare qualcosa per la festina di GA (le iniziali di Guido Alberto, ndr). Non avrà i suoi amici di scuola ne? i suoi cugini ne? il suo papa? e i fratelli più grandi ma la sua mamma e la sua piccola peste (la sorella Cora, ndr) sì e magari anche i nonni. E allora che festa siaaaaa... in stile Pokemon".

Leggendo il post di Caterina, molti si sono chiesti come mai avesse scritto che il padre di Guido Alberto non avrebbe partecipato alla festicciola. L’arcano è stato svelato il giorno seguente, durante la nuova puntata del salotto pomeridiano di Raiuno presentato dalla 40enne partenopea. Brera, 50 anni, da qualche settimana ha infatti lasciato la loro casa per paura del Coronavirus. “Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare. Visto che il Covid-19 c’è ancora, lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione. E’ un po’ ipocondriaco”, ha spiegato la Balivo.

Scritto da: la Redazione il 26/5/2020.