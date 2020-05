Caterina Balivo non vive più col marito, lui se n'è andato: ecco perché

Caterina Balivo non vive più con il marito. Guido Maria Brera è andato via dalla loro abitazione a Roma. La bella conduttrice 40enne fa la clamorosa rivelazione a “Vieni da me”, mentre è in collegamento con Maurizio Costanzo, suo ospite. La bella 40enne svela perché il 50enne esperto di finanza e scrittore non è più a casa con lei.

Costanzo chiede alla Balivo alcune curiosità su Brera, per il quale nutre molta stima e il cui romanzo, “Diavoli”, è stato trasposto nella serie tv omonima di grande successo targata Sky. Caterina confessa che in questo momento vive separata dall’uomo dei sogni, padre dei suoi due figli, Guido Alberto, 8 anni il prossimo 29 maggio, e Cora, 2 anni e mezzo. Ma nessun problema sentimentale tra di loro…

Guido Maria Brera è andato via di casa per prevenzione: ha paura che lei, tornata al lavoro, lo possa contagiare con il Covid-19. "Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare”, ammette Caterina Balivo.

Poi la presentatrice Rai aggiunge un po’ sconfortata: “Visto che il Covid-19 c’è ancora, lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione; è un po’ ipocondriaco”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/5/2020.