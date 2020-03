Caterina Balivo, in pausa obbligata dalla tv a causa dell’emergenza Coronavirus, anche in quarantena nel suo appartamento romano, lavora: conduce da oggi, lunedì 23 mmarzo, un nuovo programma. Lo farà sul social. E’ un formato ideato dal marito: “My next book”, questo il titolo della trasmissione, è firmato da Guido Maria Brera.

Caterina Balivo lancia il nuovo programma che la vede al timone con una diretta Instagram. Si infastidisce subito quando l’adorato consorte, famoso scrittore e finanziere esperto in economia, accanto a lei le domanda: “Quanto tempo abbiamo?”. “Non è bello iniziare chiedendo quanto tempo abbiamo”, replica. Poi si innervosisce di nuovo quando Brera le fa notare che molti presentatori in tv intervistano gli scrittori senza aver letto il loro libro. “Stai offendendo me e tutta la categoria dei conduttori. Molto spesso non dipende da noi ma dagli ospiti che non riescono a rispondere nel modo giusto o sono prolissi”, sottolinea la bella 40enne.

Finalmente arriva l’annuncio, lo fa Guido Maria Brera: “Ti sottovalutano nelle interviste invece sei molto brava ad esaltare gli ospiti, anche quelli meno pop. Per questo ho deciso di lanciare questo format in cui tu intervisti uno scrittore al giorno che parlerà di un suo libro che tu non hai letto. Si intitolerà ‘My next book’ e andrà in onda alle 17 ogni giorno su Instagram”.

La Balivo viene elogiata dal marito che le sottolinea ancora: “Alcune persone che hanno lavorato con te erano fortissime, poi quando sono andate da altre parti non hanno funzionato senza di te. Tu esalti gli altri”. Caterina lo invita ad andare da lei a “Vieni da me” appena si tornerà alla normalità, Brera però sa che l’emergenza sanitaria non finirà presto e precisa: “Visto l’andazzo non credo tornerà in onda per il momento…”.

In tarda serata Caterina Balivo torna a parlare del programma mentre il marito, ideatore del format, si ingegna in casa per preparare il set della trasmissione, spostando mobili e specchi. Dà appuntamento a tutti i suoi follower che avranno la voglia di ascoltarla e seguirla pure nella nuova avventura social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/3/2020.