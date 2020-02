Caterina Balivo è stata ospite del programma ‘Da noi… A ruota libera’. Intervistata da Francesca Fialdini ha raccontato alcune curiosità sulla sua vita e su quella di suo marito, ma ad attirare più di ogni altra cosa l’attenzione durante la puntata dello show di Raiuno è stato un videomessaggio in cui la suocera della conduttrice parla del loro rapporto. La donna, che si chiama Mirella, ha spiegato che Caterina ha tante qualità, ma una cosa che proprio non sa fare è cucinare.

Innanzitutto la 39enne di origini partenopee ha rivelato che non molto tempo fa per un periodo ha vissuto nella stessa casa proprio con la signora Mirella e suo marito, genitori di Guido Maria Brera, sposato nel 2014 a Capri (dal loro amore sono nati due figli, Guido Alberto e Cora). “Fino a poco tempo convivevo con mia suocera. Siamo andati a vivere per sei mesi a casa con mia suocera e mio suocero. Sono fantastici, diciamo che è stata una convivenza serena. Per i miei figli è stato bellissimo, perché andare a lavorare e sapere che mia figlia Cora rimaneva con la nonna mi rendeva veramente felice”, ha spiegato.

Poi è intervenuta attraverso una serie di clip pre-registrate proprio la mamma di Guido. “La prima volta che l’ho vista ho pensato: ‘Che Dio me la mandi buona’”, ha dichiarato parlando di Caterina, a cui comunque ha detto di volere molto bene. “Non sa cantare né cucinare. Lo dice anche sua madre che non sa cucinare. Quando stiamo insieme siamo sempre molto attenti che non sia lei a cucinare. Mio marito dice anche che non sa ballare”, ha poi aggiunto suscitando l’ilarità sia della padrona di casa di ‘Vieni da me’ che del pubblico in studio. Ma è stata la stessa Balivo a confermare la convinzione di Mirella: “In effetti una cosa che non ho mai detto a mio marito è che sotto casa avevo un’ottima rosticceria. Lui pensava che fossi io a cucinare, ma non è così…”.

Caterina ha poi parlato di com’è iniziata la sua relazione Brera. “E’ stata una cosa un po’ strana, perché anni e anni fa, dieci anni fa, andai ad un aperitivo con delle mie amiche e c’era anche lui. Si presentò come uno scrittore, poi tramite Lamberto Sposini mi fece avere l’incipit di un suo romanzo. Io allora chiesi a Lamberto il suo indirizzo di casa perché volevo rispondergli via lettera. Lamberto mi disse: ‘Guarda, vive a Milano e comunque non fa lo scrittore’. Lamberto aveva capito che c’era qualcosa e mi diede il suo numero. Io lo chiamai”, ha fatto sapere.

Ha anche svelato un punto debole di Guido: “Mio marito è ipocondriaco. Non vi dico in questo periodo… In questo periodo è molto preoccupato (parla del Coronavirus, ndr). Lui quando va in farmacia è felice, entra contento”. Infine un’altra curiosità: dopo aver messo la fede al dito la Balivo sostiene di essere diventata praticamente invisibile per gli altri uomini: “Prima che arrivasse mio marito ero molto corteggiata, dopo che è arrivato lui hanno smesso tutti. Però farebbe sempre piacere…”.

