Caterina Balivo spiega perché ha lasciato la conduzione di 'Vieni da me': va a Mediaset?

Caterina Balivo spiega perché ha lasciato “Vieni da me”. La bella conduttrice sull’ipotesi di dire addio anche alla Rai e andare a Mediaset sorprende tutti e dice: “Non escludo nulla”. Ospite a "Tv Talk" di Massimo Bernardini si sbottona dopo aver salutato per sempre un programma ambitissimo su Rai Uno.

Caterina Balivo ha lasciato vacante una poltrona sulla quale tante sperano di potersi sedere. La presentatrice 40enne in televisione chiarisce le sue ragioni. “Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide. Questa è una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l'energia di fare un altro anno di ‘Vieni da me’. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”, sottolinea.

Non prende in considerazione un anno sabbatico, una possibile pausa, anche se Cate non sa ancora quale sarà il suo destino: “Non sono affaticata, ho più voglia di prima, ma credo che il percorso, dopo 15 anni di pomeriggio, si sia concluso". Quando le si chiede se il suo successore potrebbe essere un uomo precisa: “Spero che quella fascia possa tenere un pubblico femminile importante, perché è una fascia delicata in cui il pubblico femminile traghetta il pubblico per tutto il pomeriggio di rete".

La Balivo è fiera dei risultati raggiunti: “Tra febbraio e marzo abbiamo dato filo da torcere alla concorrenza e non succedeva da tanti anni". Se non ci fosse stato il lungo stop causa pandemia, aveva in mente altre idee per migliorare ancora: “Mi sarebbe piaciuto esplorare molto di più il mondo musicale e sicuramente mi sarebbe piaciuto avere un Dj in studio".

Il volto storico della Rai poi parla del suo futuro in tv. Andrà a Mediaset in caso arrivi una maxi proposta? “Le proposte di lavoro si accettano se c'è un bel progetto che ti piace. Io sono dal 1999 in Rai e sono grata a questa azienda, ma non escludo nulla”, ammette a sorpresa Caterina Balivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/6/2020.