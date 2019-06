Caterina Balivo, 39 anni, posa sulla scalinata di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna a Roma. La conduttrice ha partecipato a un evento esclusivo e per l'occasione ha inodssato un abito nero con spalline. Un look semplice ma molto elegante, impreziosito da un collier abbinato a bracciali e orecchini.

Caterina ha voluto condividere lo scatto con i follower che la seguono su Instagram e nella didascalia ha scritto: "Roma nun fa la stupida stasera". La Capitale l'ha accolta lo scorso settembre quando si è trasferita da Milano per condurre su Raiuno "Vieni da me" e prima dell'ultima puntata di questa stagione, in onda venerdì 14 giugno, la conduttrice si è goduta una splendida serata in uno dei posti più belli e suggestivi di Roma: la meravigliosa scalinta di Trinità dei Monti a Piazza di Spagna.

Caterina Balivo in occasione dell'ultima puntata di "Vieni da me" pubblica sul social anche una foto che la ritrae negli studi Rai durante il primo e unico giorno di prove: "Non ho dimenticato un solo minuto di questa stagione lunga faticosa ricca di tanti cambiamenti ma bellissima che oggi si conclude", scrive accanto allo scatto.

Un pensiero lo rivolge a chi ha lavorato al suo fianco per tanti mesi e ai suoi telespettatori: "Vieni da Me è un programma che ha fatto sudare tutti, dai fonici, ai cameraman alle regia, agli autori, tutti hanno contribuito a renderlo quello che oggi è diventato! Ma chi davvero mi rende orgogliosa e grata per il lavoro che ho l’onore e l’onere di fare SIETE VOI. Voi che tra critiche costruttive e complimenti argomentati, mi avete dato sempre consigli distaccati e utili.A volte ci siamo commossi insieme, a volte ballato insieme e tante volte riso insieme".

"Oggi mi vestirò del mio sorriso migliore per entrare a casa vostra e cercare di portare un po’ di spensieratezza e qualche riflessione interessante in questo caldo pomeriggio di Giugno. Vi dico grazie, grazie davvero...", conclude il volto noto della tv.