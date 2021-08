Caterina Balivo: 'Alla prova costume mi do 10 perché...'

Caterina Balivo condivide con i fan sul social una foto in cui in spiaggia, ai Bagni Tiberio a Capri, indossa uno splendido costume intero che le calza a pennello. Sensuale, con le sue forme mediterranee, la conduttrice 41enne a un follower che le regala un bel 7 per lo scatto replica: “Alla prova costume mi do 10”. E spiega il perché.

La mora nata ad Aversa, 41 anni, fa impazzire i fan con la sua immagine in costume. Molti la paragonano a una sirena, altri la riempiono di complimenti. Un utente, un po’ avaro, le dà, però, ‘solo’ 7. Caterina controbatte e si regala il massimo dei voti: ne spiega la ragione.

“Prova costume voto 7”, scrive un ammiratore nei commenti. La Balivo risponde: “10 perché non ci sono le app”. La presentatrice aggiunge faccine che ridono a crepapelle, è ironica, ma assolutamente limpida: per la foto non ha usato alcun filtro in grado di migliorarla ulteriormente. Lei è tutta naturale.

Caterina Balivo lo chiarisce ulteriormente a un’altra commentatrice, che le scrive: “Bella, simpatica ma soprattutto naturale”. “E speriamo di restarci”, sottolinea. Ai ritocchini estetici proprio non pensa.

Il popolarissimo volto Rai, al momento in pausa dalla tv, più volte ha spiegato quanto sia importante accettarsi per quel che si è. Recentemente a Gente Cate ha confessato: "A 18 anni ho deciso di essere Caterina from Aversa, di accettarmi esattamente come sono. Da tempo combatto la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già dalla prima gravidanza e, credetemi, vederle all’inizio non è il massimo”. "In tv ho fatto le mie battaglie a favore del mondo curvy, perché le donne in media vestono una 44 non certo la 38 - ha continuato - Volevo un mondo migliore per me e sarei felice di sapere che mia figlia di 4 anni (Cora, ndr), crescendo si accettasse senza ricorrere a chirurgie o scompensi alimentari. Le ripeto come un mantra che non bisogna essere belle, ma intelligenti, gentili e generose”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/8/2021.