Caterina Balivo si mette in lungo. Abito etereo e scollatissimo sul decoltè per la conduttrice che è tra gli ospiti dell’attesissima sfilata di Giambattista Valli X H&M a Roma. La bella mora guarda con grande attenzione i capi in passerella insieme alle sue amiche, poi, dopo l’evento, fa shopping notturno: a tutti gli invitati all’evento viene data la possibilità di acquistare gli esclusivi capi dello stilista realizzati per il brand.

Lo shopping notturno dopo la sfilata è una vera goduria: Caterina Balivo è galvanizzata e non è la sola a giudicare dalla fila in cassa per pagare, come sottolinea lei stessa nelle sue IG Stories, dove racconta la serata fashion vissuta nella Capitale.

VIDEO

Caterina Balivo è felicissima. Alla sfilata di Giambattista Valli X H&M a Roma osserva tutto con grande attenzione, li lascia immortalare sul red carpet.

Con lei a fare baldoria e poi lo shopping ci sono Jo Squillo e Rachele Di Fiore. Cate, però, non si lascia scappare l’occasione di farsi immortalare anche con Valentina Ferragni.

Sorride e si diverte, poi si lancia anche nelle danze. Dopo la sfilata e lo shopping notturno, c’è pure un party scatenato. La 39enne per qualche ora si dedica a una delle sue grandi passioni, la moda. L’entusiasmo è alle stelle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/10/2019.