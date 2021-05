Caterina Balivo ha imparato ad accettarsi con tutte le sue imperfezioni. La bella conduttrice 41enne a Gente confessa: “Ho le smagliature sulla pancia dalla prima gravidanza”. Il suo corpo è cambiato, ma la mora non ha alcuna paura.

Solare, sensuale, frizzate, Caterina Balivo quando le si domanda se sia mai preoccupata che il suo fisico potesse subire una metamorfosi, rivela: “A volte mi sarebbe piaciuto incontrare un’amica che mi dicesse: ‘Guarda che il tuo corpo dopo la gravidanza cambia e, forse, dopo due anni torna quasi come prima’. Oppure vivere con piena consapevolezza anche da ragazzina, quando volevo essere Brenda di Beverly Hills e poi Sophie Marceau. Allora magrezza e perfezione fisica erano requisiti indiscutibili. Per fortuna ora non più”.

“A 18 anni ho deciso di essere Caterina from Aversa, di accettarmi esattamente come sono”, sottolinea la Balivo. E svela: “Da tempo combatto la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già dalla prima gravidanza e, credetemi, vederle all’inizio non è il massimo”.

Caterina è l'emblema della donna affascinante e assolutamente normale, felicemente sposata con Guido Maria Brera, mamma di Guido Alberto, 9 anni, e Cora. “In tv ho fatto le mie battaglie a favore del mondo curvy, perché le donne in media vestono una 44 non certo la 38 - precisa ancora al settimanale - Volevo un mondo migliore per me e sarei felice di sapere che mia figlia, di 4 anni, crescendo si accettasse senza ricorrere a chirurgie o scompensi alimentari. Le ripeto come un mantra che non bisogna essere belle, ma intelligenti, gentili e generose”.

