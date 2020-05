Caterina Balivo torna a condurre 'Vieni da me' dopo 51 giorni e si commuove

Caterina Balivo torna a condurre “Vieni da me” dopo 51 giorni. L’ultima puntata del suo programma su Rai 1 era andata in onda lo scorso 13 marzo, poi con il lockdown la bella conduttrice era rimasta a casa insieme alla sua famiglia. Il momento è davvero emozionante, Cate si commuove, ha gli occhi lucidi e la sua voce è quasi rotta. “Ho capito che è importante regalare un sorriso”, confessa ai telespettatori a casa.

Look impeccabile, Caterina indossa un tubino bianco senza maniche che arriva a metà coscia, ai piedi decoltè rosse. “Eccoci qua. Buon pomeriggio a tutti, lo dico con grandissima emozione. Siamo in diretta e fatemi ringraziare Alberto Matano e Lorella Cuccarini che ci hanno tenuto compagnia in questi due mesi proprio in questa fascia. Il mio grazie a loro da parte di tutta la squadra di Vieni da me”, esordisce.

“Stamani dopo quasi due mesi ho ripreso la macchina è ho attraversato una Roma ancora semi deserta ma ugualmente bellissima per arrivare fino qui”, sottolinea la Balivo. “In questi giorni ho imparato tante cose”, aggiunge subito. E’ stata con il marito e i figli, ha giocato con loro, compreso con più forza i loro desideri, ha trascorso momenti di grande riflessione, condiviso sul social, condotto una trasmissione si Instagram, My Next Book, ha fotografato tramonti. Non è tutto.

“In momenti difficili come questo regalare un sorriso, raccontare una storia, è importante, ringrazio il direttore di Rai 1 Stefano Coletta che me l’ha fatto capire”, aggiunge. Caterina aveva espresso dubbi sull’opportunità di andare in onda, ma ha compreso e ha cambiato idea.

Caterina Balivo poi parte con il suo show. C’è subito Carlo Conti in collegamento con lei da Firenze. “La cassettiera” lo vede protagonista. E mentre parla con il presentatore si lascia sfuggire: “Per l’ansia non ho mangiato nulla”. Del resto lo aveva detto ai fan sempre via social: "Ho un po’ d’ansia mi sento un po’ arrugginita dopo 2 mesi. Sto studiando il copione neanche fosse l’esame di Diritto Penale, è vero che se uno sa andare in bicicletta basta fare le prime due, tre pedalate. Come dire se una cosa la sai fare la sai fare sempre però c’è un po’ d’ansia”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/5/2020.