Caterina Balivo torna a condurre un programma tv in prima serata: l’annuncio

Caterina Balivo si riprende il posto da presentatrice in tv, torna a condurre un programma in prima serata: l’annuncio arriva sul social, la 42enne sarà al timone di un format tutto nuovo.

“Da sempre mi chiedete: ‘Quando torni in tv?’. E io vi dicevo: ‘Quando ci sarà un progetto che mi piace’. E allora...prossimamente ci vedremo in prima serata con ‘Chi vuole sposare mia mamma?’ su Tv8. Non ci sono matrimoni, eh… Ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme. E’ un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna! Quando Antonella d’Errico mi ha raccontato questo format by Blu Yazmine ho subito capito che mi sarei divertita tantissimo e ora spero che lo facciate anche voi”, svela Caterina.

Il popolare volto televisivo il 29 maggio 2020 aveva dato l’addio al ‘suo’ Vieni da me. “Questa per me è l’ultima puntata - aveva esordito la mora in apertura dell’appuntamento conclusivo della stagione - Sono trascorsi 15 anni da quando vi dico ‘buon pomeriggio’ e ogni volta sono riuscita con meravigliosi compagni di viaggio a portare la nave in porto anche se abbiamo attraversato mari difficili, molto difficili”.

“E’ arrivato il tempo di fare nuove esperienze per entrare sempre di più e meglio nelle vostre case - aveva aggiunto col sorriso la Balivo - Mi mancherete tantissimo e vi ringrazio perché ogni volta ci avete dato la spinta per raggiungere quel porto che sognavamo come meta finale. Io, però, sono sicura di una cosa: che noi non ci perderemo di vista”.

Caterina Balivo ha poi accettato di fare il giudice de Il Cantante Mascherato e tornare così su Rai Uno. Si è pure concessa un format sul web, ma finora era rimasta lontana dalla conduzione in solitaria: ora è arrivato il tempo di riabbracciare il suo pubblico.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 23/5/2022.