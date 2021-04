Caterina Balivo torna a parlare dell'aborto: 'Non fate come me...'

Caterina Balivo torna a parlare dell’aborto spontaneo. La conduttrice 41enne risponde alle domande dei follower e si mette a nudo. Aveva confessato di aver perso un bambino nel 2016, quando erano già passati un paio di anni dal dolore provato e mai sparito del tutto.

La Balivo, felicemente sposata dal 2014 con Guido Maria Brera con cui ha avuto Guido Alberto, nato nel 2012, e Cora, venuta al mondo nel 2017 al Corriere della Sera aveva svelato: “Un paio di anni fa ero rimasta di nuovo incinta. Ero felicissima e, avendo già avuto un bambino, ero convinta che tutto sarebbe andato bene.Invece no. Quando ho perso il bambino, al terzo mese, sono stata malissimo. Ma dovevo comunque andare in video, avevo le mie responsabilità”.

Caterina ha sentito un grande vuoto e subito dopo ha avuto problemi a pensare a un’altra gravidanza. “Non ho più voluto nemmeno tentare di rimanere incinta, per paura. Forse le cose solo adesso stanno iniziando a cambiare. Comunque sia, ho imparato una lezione importante: ora so che è giusto prendersi del tempo anche per stare male”, aveva confessato. Poco dopo la voglia di essere ancora mamma era tornata e si è 'messa al lavoro' per la sua secondogenita.

Ora la presentatrice parla nuovamente dell’aborto. Una fan le confessa di stare molto male dopo aver perso il suo bambino. “E’ successo anche a me dopo Guido Alberto, lui avrà avuto due anni e mezzo, tre… Ci credevo proprio in quella gravidanza…”, rivela Caterina Balivo. Poi aggiunge: “Non fare come me, però, non nascondere il dolore, tiralo fuori, elaboralo”. E’ ancora segnata da quella triste vicenda.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/4/2021.