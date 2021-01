Caterina Balivo torna in tv: ecco cosa farà la conduttrice

Caterina Balivo torna in tv. La popolarissima conduttrice, dopo aver lasciato “Vieni da me” lo scorso maggio per prendersi uno stop e coniugare meglio la sua vita professionale a quella privata, sarà nuovamente su Rai Uno. Cosa farà? Vestirà un ruolo insolito e inedito per lei: sarà uno dei giudici dell’attesissimo “Il Cantante Mascherato”, condotto da Milly Carlucci, che prenderà il via il prossimo 29 gennaio sulla rete ammiraglia.

La bella mora, che il prossimo 21 febbraio compirà 41 anni, è felice. “E da venerdì sera si torna in tv! Milly, vengo da te”, scrive dando ufficialità al suo ritorno sul piccolo schermo. Nella giuria del programma, con lei, ci saranno Francesco Facchinetti, Flavio Insinna, Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. Non ci sarà, invece, Guillermo Mariotto, escluso da Milly e che non l’ha presa benissimo.

Il programma l’entusiasma. Caterina è contenta di far parte dello show in cui bisognerà capire, nei cinque appuntamenti previsti in prime time, quale vip si nasconde dietro le nove maschere. Sembra che sia stata in lizza fino all’ultimo con Elisa Isoardi per il ruolo, alla fine la Carlucci ha scelto lei, assolutamente rimpianta in tv: sul social pioggia di ‘like’ per il suo ritorno in televisione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/1/2021.