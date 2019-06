Caterina Balivo, 39 anni, non si è voluta perdere la prima romana di "Toy Story 4". Woody e Buzz a nove anni dalla loro ultima avventura tornano finalmente sul grande schermo e la conduttrice ha così calcato il tappeto rosso allestito nel Teatro 8 degli Studios di via Tiburtina a Roma.

Caterina Balivo per la prima romana di "Toy Story 4" ha scelto un look comodo ma d'effetto: un completo maglia e pantaloni a righe bianche e nere, portato con un paio di confortevoli sneakers white. Niente tacchi per il volto della tv che venerdì 14 giugno ha salutato il pubblico di Raiuno con l'ultima puntata di "Vieni da me".



La Balivo, però, non è ancora partita per le vacanze estive e così ha deciso di concedersi una serata mondana. Alla prima romana di "Toy Story 4" ha posato da sola davanti ai fotografi presenti. Sempre molto attenta alla privacy dei suoi figli, al suo fianco non c'era nemmeno il primogenito di 7 anni, Guido Alberto. Caterina è mamma anche di Cora, nata il 16 agosto del 2017.