Caterina Balivo: 'Ho tre taglie in più rispetto a quando ero una miss, ma non mi interessa’

Caterina Balivo adora prendersi cura di lei. La conduttrice 42enne lo sottolinea a Molto Donna, inserto settimanale de Il Messaggero, e confessa: di avere tre taglie in più rispetto a quando era una Miss. “Ma non mi interessa”, chiarisce, fiera del suo fisico e di com’è ora.

“Mi piace prendermi cura di me. Noi donne dobbiamo amarci, lo dico spesso anche in tv. A volte le donne più radicali confondono la vanità con l’amore per se stesse. Non è che se ti fai una piega sei vanitosa: ti stai amando”, spiega la presentatrice.

Nel 1999 Caterina Balivo partecipò a Miss Italia come Miss Amarea Moda Mare. “Credo che mia madre abbia ancora una foto di me con quel costume blu e azzurro”, racconta. Poi però subito puntualizza: “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”.

Parlando del concorso, che le portò fortuna, Caterina poi ammette: “Mi fece accedere alla tappa regionale. Miss Campania accedeva direttamente a Miss Italia, mentre Miss Moda Mare doveva battersi contro altre 300 ragazze. Mai vinto il primo posto, io. Mai avuto questa gioia. Ho una bellissima vita, per carità. Ma ogni volta che devo fare una cosa è una fatica. Mi tocca schiattare fino alla fine, sempre”.

La Balivo tornerà sul piccolo schermo, su Tv8 sarà al timone di Chi vuole sposare mia mamma?. A proposito del nuovo format, che vedrà madri single con figli adulti che cercano un fidanzato, dice: “Adesso ho voglia di abbracciare progetti diversi, che mi piacciano, senza pensare al ‘dopo’. Mi piace? Lo faccio. E poi ho una curiosità innata per le persone che decidono di raccontarsi in tv. Nella scelta del pretendente sarà centrale il rapporto madre figlio, o figlia. L’idea mi diverte e mi fa riflettere molto. Spero sia così anche per chi lo seguirà da casa”.

