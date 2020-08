Caterina Balivo è in vacanza e si sta divertendo a fare esperimenti culinari. In particolare la conduttrice sta provando nuove ricette per la pizza. Sul social ha condiviso una foto con in mano una taglia molto grande piena di pizza bianca. Accanto all’immagine ha scritto: “Prima pizza bianca con rosmarino e sale grosso, seguirà Margherita e un’altra solo pomodorini”. La 40enne qualche tempo fa era stata pubblicamente rimproverata dalla suocera perché, a dire della signora, non sa cucinare molto bene. Forse sta approfittando di questi mesi di stop per recuperare nelle abilità dietro ai fornelli…

In realtà per il momento non si sa ancora cosa Caterina farà in futuro. La moglie di Guido Maria Brera, sposato nel 2014 (con cui ha i figli Guido Alberto e Cora), infatti ha abbandonato la scorsa primavera il programma ‘Vieni da me’. Al momento però non è chiaro se per lei ci siano in ballo nuovi progetti per la prossima stagione tv.

“Ho deciso di mollare perché a me piacciono le sfide. Questa è una sfida meravigliosa partita lo scorso anno contro corrente, piano piano abbiamo portato la nave in porto, riuscendo anche a fare cose sperimentali con dei giovani e mi sentivo contenta di aver fatto questo grande lavoro e penso non avessi più l'energia di fare un altro anno di ‘Vieni da me’. Nel rispetto per il pubblico e per le mie sensazioni ho preferito lasciare”, ha fatto sapere.

“Non sono affaticata, ho più voglia di prima, ma credo che il percorso, dopo 15 anni di pomeriggio, si sia concluso”, ha poi aggiunto.

