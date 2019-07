Caterina Balivo, 39 anni, finalmente si sta godendo un po' di mare. La conduttrice Rai sta trascorrendo le vacanze a Capri insieme ai figli Guido Alberto e Cora. Ed è proprio il primogenito di sette anni a scattare una bellissima foto a mamma e sorellina.

"Cora, Guido Alberto che scatta e io vi auguriamo una buona settimana!", scrive Caterina Balivo su Instagram accanto alla foto che la ritrae su un pontile mentre tiene per mano la sua bimba di quasi due anni. Il volto noto del piccolo schermo dopo un lungo e intenso anno pieno di impegni, finalmente ha raggiunto la sua amata Capri. Un posto per lei magico dove nel 2014 ha sposato il marito Guido Maria Brera.

Per Caterina queste sono le prime vacanze al mare dell'estate 2019. Nelle scorse settimane, infatti, è stata impegnatissima con il lavoro e da Roma è volata a Milano per la presentazione dei Palinsesti Rai. "Vieni da Me" è stata una sfida ardua da affrontare. Il programma ha sancito il suo ritorno su Raiuno ma lanciare una trasmissione nuova di zecca, come ha raccontato di recente la stessa Balivo, non è stato facile. Prima di partire per il mare la conduttrice ha anche partecipato ad alcune riunioni per la prossima stagione. Ora, però, è tempo di relax e vacanze in famiglia e Caterina si sta godendo i figli sotto il caldo sole di Capri.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 16/7/2019.