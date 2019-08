Caterina Balivo è già rientrata a Roma. Mentre la maggior parte degli italiani ha appena iniziato le ferie o deve ancora partire, per la conduttrice il grosso delle vacanze è ormai alle spalle, visto che sono già ricominciate le riunioni di redazione per la prossima stagione di ‘Vieni da me’, lo show di Raiuno che la 39enne presenta dallo scorso anno.

“1 Agosto, Roma: prima riunione della giornata andata, ora partiamo con la seconda riunione per ‘Vieni da me’, ma prima... pranzo all’aperto! E voi, come è cominciato il vostro Agosto?”, ha scritto Caterina pubblicando su Instagram un paio di foto in cui mangia un tramezzino a Piazza Cavour, nel quartiere Prati.

La Balivo ha trascorso due settimane a Capri e tra un bagno e l’altro è stata protagonista anche di un’accesa polemica social. Alcune utenti l’hanno infatti accusata di ostentare il suo stile di vita, quando ci sono tante persone che certamente non possono permettersi di soggiornare sull’Isola Azzurra, visti i prezzi, soprattutto in questa stagione. In molti però si sono schierati dalla parte di Caterina, che non fa altro che condividere alcuni momenti della sua vita sul social, come milioni di altre persone.

Scritto da: la Redazione il 2/8/2019.