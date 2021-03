Cecilia Capriotti, passeggiata con la figlia in centro a Milano: vede i paparazzi e si mette il rossetto

Cecilia Capriotti approfitta della bella giornata per fare una passeggiata nel centro di Milano con la figlia di 4 anni. La showgirl, ex gieffina vip, appena vede i paparazzi non resiste: vuole essere impeccabile, così mette subito il rossetto, utilizzando lo smartphone come fosse uno specchio per non sbagliare.

Look ‘very chic’ per la bella mora 44enne, che col soprabito in tessuto spigato è affascinante ed estremamente glamour. Mentre si mette il rossetto, Cecilia toglie anche la mascherina, intorno a lei non c’è nessuno, quindi si prende qualche secondo per idratare le labbra. I fotografi con i loro obiettivi colgono l’attimo e la immortalano a volto scoperto.

Maria Isabelle, la bimba avuta dal compagno Gianluca Mobilia, cammina davanti la madre. Indossa un cappottino Burberry ed è un vero incanto. Ha accompagnato Cecilia in profumeria a prendere dei prodotti di bellezza essenziali per la beauty routine quotidiana e poi a ritirare alcuni acquisti in un monomarca dedicato agli accessori scelti e pagati online. Ora si torna a casa.

La Capriotti non perde mai di vista la bimba e sta attenta a tutto. Non ha mai nascosto di essere ipocondriaca, anche in casa in questo momento di pandemia non fa entrare nessuno: è lei a sbrigare tutte le faccende domestiche. E dopo la breve passeggiata e la boccata d’aria è meglio rientrare subito tra le mura amiche.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/3/2021.