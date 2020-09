Dopo l’ufficializzazione del ritorno di fiamma tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, adesso il padre di lui ha parlato pubblicamente della relazione che lega il figlio alla showgirl argentina, ammettendo di non sapere “cosa succederà”. Francesco Moser, leggenda del ciclismo italiano, intervistato a ‘C’è tempo per…’ su Raiuno, ha detto: “Io sono l’ultimo a sapere le cose, mi pare che adesso siano ancora insieme, ma non voglio avventurarmi in questo campo, perché non so quello che succederà”.

Poi il 69enne ha raccontato che rapporto ha con la sorella di Belen e come ha trascorso la quarantena insieme a lei, nella tenuta di famiglia a Trento: “Con Cecilia ho un buon rapporto, quando è stata qui si dava da fare. Eravamo solo noi, quindi lei faceva da mangiare. In cucina ci pensava lei, il resto lo facevamo noi”.

Eppure Cecilia per ora sembra non aver mantenuto una promessa fatta a Francesco. “Quando siamo stati qui le ho detto, ‘Guarda che quest’anno devi venire a fare la vendemmia’. Mi ha detto: ‘Vengo, vengo’. Ma non si è ancora vista”, ha aggiunto.

Il signor Moser ha infine dichiarato che non sarebbe affatto contrario se il figlio decidesse di fare un bambino con la showgirl 30enne. “Io sono già nonno, ma se Ignazio vuole farmi nonno un’altra volta, io certamente non sono contrario”, ha concluso.

Scritto da: la Redazione il 15/9/2020.