Cecilia Rodriguez: 'Con Andrea Iannone chiuso i rapporti. Giulia De Lellis? Mai state amiche'

Cecilia Rodriguez, ospite della prima puntata della nuova stagione di “Rivelo”, trasmissione condotta da Lorella Boccia in prima serata su Real Time, in onda stasera, 19 dicembre, confessa di aver chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della sua famiglia. Ha troncato l’amicizia con il pilota dopo la rottura del 30enne con la sorella Belen, ora tornata insieme, felice e contenta, con il marito, Stefano De Martino, padre di Santiago. Per quanto riguarda Giulia De Lellis, mai state amiche, così sottolinea.

Un tempo nemmeno troppo lontano Cecilia Rodriguez e Andrea Iannone erano affiatati. Ora lo sportivo fa parte del passato della modella e conduttrice 29enne: è stata una scelta dovuta al rispetto che l’argentina porta alla sua famiglia e alla sorella maggiore.

“Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della mia famiglia”, rivela Cecilia Rodriguez. Quando la Boccia le chiede di Giulia De Lellis, ora fidanzatissima con il centauro, spiega: “Giulia De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l’amicizia è altro!”.

Non molto tempo fa Chechu si era lasciata andare e aveva mandato qualche frecciatina alla coppia formata dal motociclista e l’influencer. Forse, ora, tra le righe, si può comprendere il perché.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/12/2019.