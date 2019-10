Cecilia Rodriguez nelle IG Stories mostra la sua adorata Aspirina con il collare elisabettiano. La cagnolina è stata operata, ha subito un intervento, ma ora sta bene. La modella 29enne lo svela sul social e ringrazia i fan per i tanti messaggi arrivati per la sua piccola ‘amica’ a quattro zampe.

A fine agosto il fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, aveva svelato ai follower che Aspirina si era rotta il legamento crociato di una delle zampette e che era impossibilitata a camminare fino a quando non sarebbe guarita.

L’animale è stato a lungo scorrazzato per le vie di Milano in passeggino, anche dal padre di Ceci, Gustavo Rodriguez, ma evidentemente tutto questo riposo non è bastato. Per rimettere a posto legamento si è resa necessaria l’operazione.

Aspirina è finita sotto i ferri e ora porta il collare elisabettiano, in modo tale da non leccarsi o mordersi nel punto della zampa operato a causa del prurito e riaprire così la ferita.

Il cane, però sta bene, amato come se fosse una tenera bebè. E Chechu, che è inseparabile dalla quattro zampe, aggiorna via web sulle sue condizioni di salute. Dopo la paura, ora è finalmente contenta di vederla piano, piano tornare in forma.

