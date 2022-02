Cecilia Rodriguez attacca Delia Duran: 'Noi sudamericani non siamo tutti così, sono offesa perché...'

Cecilia Rodriguez non ne può più, guardando il GF Vip ha sentito spesso Delia Duran giustificare il suo comportamento esuberante con una frase che proprio non le va giù: “Noi sudamericani siamo così”. La venezuelana 33enne ha pronunciato queste parole anche in riferimento a quell’amore libero che tanto sbandiera col ‘marito’ Alex Belli. La sorella di Belen decide di replicare. Sul social attacca la modella e attrice. “Noi sudamericani no siamo tutti così, sono offesa”, sottolinea.

Sicuramente i sudamericani sono più ‘calienti’ rispetto ad altri e amano il contatto. “Siamo nati in mezzo alla musica”, precisa Chechu. Poi però chiarisce: “Però, non confondiamo una cosa per un’altra. Ci tengo tanto a dirlo: noi sudamericani non siamo tutti così”.

“Non è che voglio fare polemiche, volevo soltanto fare chiarezza, perché mi sono sentita offesa, e lo dico, nel sentire ‘noi sudamericani siamo così’”, sbotta Cecilia. Lei si sente molto lontana dall’amore libero di cui parla Delia, quel tipo di relazione che, secondo Belli, giustificherebbe in qualche modo il triangolo tra lui, la ‘moglie’, e Soleil al reality show.

Ceci prosegue: “L’amore libero, per me è libero perché lasci essere chi vuole essere la persona che tu hai a fianco. Magari la puoi fare migliorare, le puoi far capire determinate cose. Libero in quel senso lì, non libero di andare con altre persone”.

Per lei, legatissima a Ignazio Moser dal 2017, quanto l’ha conosciuto proprio al GF Vip, “l’amore è quello tradizionale, quello da condividere con una sola persona”. La Rodriguez poi, lapidaria, conclude: “Se volete vi dico il termine giusto e quello non è amore libero, amore libero è tutt’altro”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/2/2022.