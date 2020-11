Cecilia Rodriguez diventa una ciclista semi professionista per amore

Cecilia Rodriguez, in questi giorni a Trento a casa del fidanzato, diventa una ciclista semi professionista per amore. Sulla due ruote la bella 30enne è inappuntabile anche con il look. Macina chilometri sulle strade di montagna e non si ferma neppure in salita, anche se poi Nacho, dopo la corsa, ironizza…

Chechu approfitta della bella giornata con Ignazio Moser. Insieme alla coppia c’è pure un caro amico dello sportivo 28enne, Franz Perini. Pedala veloce, senza tregua: il ciclismo è uno sport duro e molto impegnativo, ma la modella non si arrende, anzi.

Il percorso non è facile, Cecilia, casco in testa e occhiali protettivi, riesce a stare al passo. Il Bicicletta si dà da fare, non vuole mai darsi per vinta. Poi, una volta tornata a casa, si rilassa con una tazza di buon tè.

Nacho, mentre è con lei tra le quattro mura, scherza fingendo di intervistarla: “Abbiamo visto che in salita era in difficoltà, mentre in discesa era molto performante…”. “La salita non è per me perché sono una ragazza che pesa 60 chili, anzi 58, invece devo dire che in discesa i chili aiutano”, replica lei.

Moser poi svela: “Dì che abbiamo anche litigato in salita perché ti lamentavi! ‘Amore, non ce la faccio…’”. Ma la Rodriguez minimizza.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2020.