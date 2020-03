Cecilia Rodriguez, compleanno in quarantena: festeggia i 30 anni da sola con Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez festeggia il compleanno in quarantena. Oggi, mercoledì 18 marzo, compie 30 anni. La bella modella, ora anche conduttrice su Mtv, celebra la data speciale da sola con Ignazio Moser. Una cena in coppia con tanto di bottiglia di vino e torta allo scoccare della mezzanotte. Si brinda e poi si va a nanna, al risveglio per la sorella minore di Belen un mare di fiori: lo sportivo 27enne la riempie di attenzione anche in piena emergenza Coronavirus.

“Lo fai capire subito - dice Nacho - Stasera è il tuo compleanno e nessuno ti deve rompere”. Ceci puntualizza: “L’acqua la mettiamo via, te la bevi tu… Io bevo il vino”.

Moser vuole prendere un po’ in giro la fidanzata. I due, in auto isolamento nella casa di campagna a Trento dello sportivo e modello, stanno insieme tutto il giorno e non smettono mai di stuzzicarsi un po’.

“Dicci le ultime parole da 29enne - le sottolinea Ignazio - da domani inizia la tua vita da 30enne, con molte più responsabilità. Sarai più matura e responsabile…”. “Ancora di più? Sarò una nonnina allora”, controbatte Chechu. Poi aggiunge: “Vedrai, vedrai con i 30 come mi diverto…”. Al fidanzato, che ironizza sulla sua età, fa anche, con il sorriso sornione sulle labbra, il dito medio. Lui la perdona.

A mezzanotte si spengono le candeline e si mangia la torta. Poi al mattino un risveglio dolce con il caffè a letto per la bella e tantissimi fiori in camera per i suoi 30 anni. C'è pure una colazione ricca con tanto di crostata dedicata a Ceci.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/3/2020.