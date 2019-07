Cecilia Rodriguez si trova in vacanza a Ibizia insieme al fidanzato Ignazio Moser e alcuni amici. La 29enne sul social condivide gli scatti del soggiorno alle Baleari e in un paio di nuove foto postate su Instagram posa in spiaggia in due pezzi. Ai follower, però, non sfugge un particolare: Chechu tiene in mano una sigaretta e piovono critiche.

Fuma al mare Cecilia e questo non piace a molti suoi seguaci. Il fumo fa male ma il fatto di avere una sigaretta tra le dita in spiaggia per molti è un'aggravante: "Non si può fare in acqua... in Spagna sì?", chiede un'utente. "Non si ha rispetto per chi non fuma ma anche per i bambini e chi si fa il bagno vicino a lei", incalza un'altra. "Ma lei può... mi piacerebbe vedere dove l'ha buttata", si legge ancora tra i commenti. C'è anche chi difende l'ex gieffina vip: "Momento relax pure una sigaretta ci sta... quanti moralisti", scrive un fan della Rodriguez.

Chechu dal canto suo non replica alle critiche e continua a rilassarsi insieme a Ignazio sotto il caldo sole di Ibiza.

VIDEO

Scritto da: Francesca Romana Domenici il 31/7/2019.