Cecilia Rodriguez: 'Ho iniziato la dieta'. Vuole perdere i 7 chili in più

Cecilia Rodriguez si mette a dieta. Vuole perdere i 7 chili presi in Trentino durante la lunga quarantena. Lo rivela ai fan sul social nelle sue IG Stories. Regime alimentare controllato per la bella 30enne e massaggi super drenanti per smaltire e tornare al suo peso forma.

“Ho iniziato la dieta, sono tre giorni - racconta la sorella minore di Belen - Ma non sono andata da un nutrizionista, quindi non potrei nemmeno consigliare niente, meglio di no. Sto facendo una dieta semplice, nel senso che sto cercando di mangiare un po’ di meno: meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio (a Trento ne ho utilizzato tanto). Sto cercando di mangiare pesce, che io non mangio mai. State tranquilli, dimagrirò. Vi mando un bacio”.

Cecilia è sorridente e serena. Non si è rivolta a un esperto per buttare giù i 7 chilogrammi accumulati durante il lockdown. Ha semplicemente deciso per una dieta 'fai da te' molto semplice. Ha bandito l’acqua frizzante dal suo menù giornaliero.

Bere molto, ma preferibilmente acqua naturale e non gassata, come le ha consigliato Joice Rodriguez, un terapista brasiliana molto gettonata dalle vip per i suoi massaggi miracolosi. Pure Chechu si è messa nelle sue ‘miracolose’ mani. La donna lavora nel centro di estetica medicale Haquos a Milano, lo stesso frequentato da Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, e Costanza Caracciolo. La donna con i suoi trattamenti è capace in una sola seduta di farti sgonfiare e avere così una taglia in meno. Ma ci sono accorgimenti da rispettare per stare meglio.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/6/2020.