Cecilia Rodriguez studia dizione. Lo aveva accennato in passato intervistata di voler migliorare il suo italiano. Ora si è messa al lavoro. La modella 29enne a casa è totalmente immersa nel testo de “La Locandiera” di Carlo Goldoni. Chechu cerca di concentrarsi sul monologo di Mirandolina, come svela lei stessa sul social, nelle sue IG Stories.

Studia dizione. Cecilia Rodriguez vuole crescere professionalmente. La sua insegnante è Eloisa Francia, una vocal coach da un curriculum davvero importante. La Francia da anni cura la formazione di nuovi giovani interpreti e personaggi televisivi, collaborando con i più attenti e preparati produttori discografici pop rock della scena musicale italiana.

Tra gli artisti che Eloisa ha aiutato in passato e non solo ci sono gli Articolo 31, Fedez, i Modà, Studio 3, RumoreRosa, Matt Owl, Dave Be, Paola Barale, Luisa Corna e Belen Rodriguez, la sorella di Cecilia.

Deve essere stata proprio Belen a consigliare Ceci, che ora studia dizione e forse, chissà, sogna anche il teatro e il canto. Intanto si prepara a festeggiare i due anni insieme a Ignazio Moser il 31 ottobre e a concretizzare il progetto tv che la vede coinvolta insieme allo sportivo. “Molto probabilmente ci affideranno un programma tv insieme e non vediamo l’ora di poter realizzare questo progetto. Più di questo non possiamo rivelare. Seguiteci e lo saprete presto”, ha rivelato recentemente a Novella 2000.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2019.