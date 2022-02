Cecilia Rodriguez: 'Ecco per cosa mi sento una donna realizzata'

Cecilia Rodriguez si mette a nudo con i fan che le pongono tante domande. Non si nasconde, quando le domandano per quale cosa si senta una donna realizzata, la sorella 31enne di Belen, modella, conduttrice e imprenditrice di due brand moda insieme alla maggiore e al fratello Jeremias, risponde senza problemi.

“Partirò dal lavoro anche se per me non è la cosa più importante, ma serve per vivere. Mi sento molto realizzata perché faccio quello che mi piace”, rivela Chechu.

Poi parla del fidanzato Ignazio Moser. “Mi sento realizzata anche sull’amore perché ho trovato la persona che ho sempre desiderato di avere il mio fianco, che ho sempre immaginato, con i suoi difetti, perché qualche difetto ce l’ha questo ragazzo…! - confida l’argentina - Ma è tutto ciò che ho sempre sognato: una storia con le farfalle nello stomaco”.

“Anche l’acquisto della prima casa mi fa sentire tanto realizzata: è un po’ sogno nel cassetto che abbiamo tutti”, prosegue la ragazza. E conclude: “Mi sento realizzata pure perché mi piace la persona che sono diventata negli anni”.

Cecilia Rodriguez svela anche perché ha una piccola escoriazione sotto il naso: “Ho una pelle molto delicata e ho voluto togliere i baffi. Non è vero il detto ‘donna baffuta sempre piaciuta'. Il mio fidanzato mi ha guardato alla luce del sole e mi ha detto: 'Mamma mia amore con questi baffi!', così mi sono fatta la ceretta da sola ed è successo questo. Non è che non voglia togliere i baffi, ma ogni volta che li faccio, mi viene qualche irritazione”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 3/2/2022.