Cecilia Rodriguez dopo la crisi con Moser vuole ancora figli con lui? La sua risposta

Cecilia Rodriguez con Moser si sbilancia. Dopo la crisi con lo sportivo, si sente felice e serena. La rottura è stata solo passeggera, tutto è tornato a essere meraviglioso. La bella 30enne, nuovamente a Trento con il fidanzato, risponde ai fan e svela tutto: dal rapporto che ha con la suocera al numero dei figli che vorrebbe.

Quando le domandano se abbia mai pensato di trasferirsi a Trento, dove ha trascorso anche il lungo lockdown la primavera scorsa, Ceci non ha dubbi. “E’ un posto meraviglioso in cui vivrei più che volentieri”, ammette. Mantiene una visione della vita positiva, ma è “molto preoccupata per la situazione attuale e per quello che ci aspetta in futuro”. Per fortuna ha accanto Nacho. Non esita a definirlo il suo “tutto”.

Sul social sono interessati al suo rapporto con la suocera, la mamma di Moser, Carla Merz, moglie di Francesco Moser, genitore anche di Carlo e Francesca, i fratelli dell’ex gieffino vip. “Devo dire che è difficile non avere un bel rapporto con lei, perché è una donna speciale… Mamma Carla, grande!”, sottolinea Chechu.

Cecilia Rodriguez guarda alla sua vita a due con Ignazio. Sogna il matrimonio e i figli: “Vorrei avere una famiglia numerosa come la mia… tre fratelli, penso siano un grande dono”.

La sorella minore di Belen si gode la sua vita, cucina per l’uomo che le fa battere il cuore (“mi diverto tanto”) e assapora i giorni complicati prendendo tutto il bello che la vita le regala, perché, come fa sapere, “altrimenti diventa tutto ancora più brutto”. Ignazio al suo fianco le regala la gioia e il calore di cui ha bisogno.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 27/10/2020.