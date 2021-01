Cecilia Rodriguez col nuovo look somiglia a Elisa Isoardi: guarda

Cecilia Rodriguez ed Elisa Isoardi sembrano separate alla nascita. Sono stati in molti a notare la somiglianza tra le due dopo il cambio di look della modella 31enne che ora in alcuni scatti condivisi sui social ricorda molto la conduttrice tv.

Il nuovo taglio di capelli dell’argentina ha evidenziato straordinariamente i punti in comune tra le due. Prima la sorella minore di Belen aveva la lunga chioma quasi para e liscia, a volte arricchita da una messa in piega con le onde, portata con la riga in mezzo.

Adesso, che ha scalato fortemente i capelli, che quindi sono diventati molto più mossi, e ha pure una frangia lunga molto sfilettata a tendina, è molto diversa e assolutamente somigliate all’affascinante Elisa.

La Isoardi i capelli li ha sempre avuti ricci e vaporosi. In passato ha portato il ciuffone ed è proprio con questo taglio che ricorda molto la Rodriguez, quasi fossero sorelle. Viso lungo e sfinato, con lineamenti decisi ma belli, un trucco quasi uguale e uno sguardo intenso, anche se il colore degli occhi è un po' diverso.

La somiglianza c’è ed è incredibile come un semplice cambio di look possa far apparire così diversa rispetto al passato e quasi uguale alla presentatrice 38enne la fidanzata di Ignazio Moser. Chechu l’avrà notato?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/1/2021.