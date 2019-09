Cecilia Rodriguez sul social, nelle IG Stories, risponde ai fan e svela che la passione tra lei e Ignazio Moser con il trascorrere dei giorni non si è affatto raffreddata, anzi. Fare l’amore con il suo fidanzato è sempre più bello, nonostante siano già passati quasi due anni da quando sono una coppia.

Uno dei follower domanda: “Com’è fare l’amore con Ignazio dopo quasi due anni?”. Cecilia Rodriguez, che non ha mai paura di mostrarsi ‘caliente’ in pubblico con lui, replica: “Direi che è sempre più bello”. I due spesso anche via web provocano con le immagini postate, qualcuno storce il naso, ma sono pure tantissimi quelli che li adorano insieme.

Ignazio Moser è l’amore della sua vita. Cecilia Rodriguez lo sottolinea a un altro ‘seguace’ che le chiede se quella con lo sportivo e modello 27enne, figlio dei campione di ciclismo Francesco Moser, sia la relazione più importante finora avuta. Non ha alcun dubbio: la 29enne è pazza del suo ragazzo.

Cecilia Rodriguez, sempre a proposito dei suoi progetti futuri, confessa che sta pensando di andare con Ignazio in Argentina, dove lei è nata. La modella 29enne scrive: “Stavamo organizzando, dipende dai lavori quindi stiamo valutando. Mi piacerebbe tanto fargli vedere la mia terra e la mia gente”. Intanto raggiungerà Nacho a Trento per il weekend di passione.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/9/2019.