Cecilia Rodriguez pubblica una foto in bikini: è magrissima. I follower l’attaccano: 'Perché ti sei messa a dieta?'

Cecilia Rodriguez pubblica una foto in bikini: è magrissima e ha un fisico da sballo. La bella modella e conduttrice 30enne aveva detto di aver preso ben sette chili durante la quarantena trascorsa a Trento a casa del fidanzato Ignazio Moser. Appena tornata a Milano aveva annunciato di essersi messa a dieta per smaltire peso, ma i follower l’attaccano: “Perché ti sei messa a dieta?”.

In effetti Chechu in spiaggia a Forte dei Marmi è un incanto, tonica e spaziale con il due pezzi. Anche il suo lato b è perfetto, sodo e muscoloso. Non pare proprio di avere chili in più, di essere lontana dal suo peso forma. Il regime alimentare controllato che ha seguito per un po’ di giorni ha fatto miracoli? Parrebbe di sì…

“E se dicono che lei è ingrassata a tal punto da sembrare incinta allora noi tutte c’amma squaglia’”, scrive ironicamente una fan della sorella di Belen. “Ma perché dice di essere ingrassata ....? Se è ingrassata ed è così ah…”, sottolinea un’altra.

La foto di Cecilia raggiunge quasi i 100mila ‘like’. I complimenti si sprecano, ma non mancano quelli che le fanno notare che la dieta non era proprio necessaria.

“Quanto sei bella hai un fisico pazzesco, quale dieta? Proprio non ne hai bisogno”, scrivono. E ritengono sbagliato che abbia solo menzionato i presunti sette chili in più…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/6/2020.