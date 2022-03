Cecilia Rodriguez torna a parlare della sua fortissima gelosia per Ignazio Moser: 'Mi rende disagiata...'

Cecilia Rodriguez non l’ha mai negato: ha una fortissima gelosia per Ignazio Moser. Nelle sue storie sul social la modella, parlando della reazione, che definisce quasi pacata, allo scherzo de Le Iene, confessa: “Sicuramente io sono disagiata perché sono molto gelosa. Secondo me, però, la gelosia non dipende solo da queste cose che mi dicono sempre, ‘devi essere sicura di te stessa’, io lo sono! Ma per le tentazioni, sono ovunque...!”.

Chechu aggiunge: “La verità è che ci sono donne che non si sanno comportare, che farebbero di tutto per rovinare la tua storia d’amore”. E rivolgendosi alle ‘colpevoli’, lancia un avvertimento: “E’ meglio che non mi trovate per la strada con una borsa in mano”.

La modella argentina 31enne poi chiarisce perché durante lo scherzo non abbia esagerato ancor maggiormente, scagliandosi con più foga contro il fidanzato. La sera prima era successo qualcosa. I due erano usciti a cena con amici, ma lei aveva preferito tornare a casa alle 00,30, mentre Nacho era rimasto fuori fino alle 2,30. Il 29enne aveva fatto un giro al Mamacita, tutto appositamente per prepararla alla burla del giorno dopo: doveva almeno ‘impensierirla’.

“Rientrando la mia gelosia non si è saputa tenere e ha dato il meglio di sé. Nachito mi ha dato un ultimatum, mi ha detto: ‘Smetti di farmi queste scenate o ti lascio’. Ho cercato di mantenere la calma anche perché mi aveva dato questo ultimatum. Devo però dire che hanno tagliato dei pezzi dallo scherzo in cui andavo a parlare con la cameriera e il proprietario del ristorante…”, svela Ceci.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2022.