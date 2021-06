Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allargano la famiglia: arriva Ercolino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser allargano la famiglia: i due danno il benvenuto a Ercole, detto Ercolino. Hanno comprato casa a Milano e stanno finendo i lavori di ristrutturazione, nel loro nido a far compagnia alla loro adorata Aspirina arriverà un Jack Russell a pelo lungo. Sul social la coppia fa vedere ai fan il cucciolo.

“Dovrebbe arrivare tra due settimane - rivela la modella 31enne a Chi - Un Jack Russell a pelo lungo che si aggiunge ad Aspirina. Sarà bello e impegnativo”. Nacho lo abbraccia e lo coccola nelle sue IG Stories, insieme alla fidanzata è andato a trovare il cagnolino che non è ancora pronto a staccarsi definitivamente dalla mamma. Lo sportivo 28enne poi, una volta tra le quattro mura, parla con Aspirina per prepararla all’arrivo del suo ‘fratellino’.

Cecilia e Ignazio fanno progetti di vita insieme. Hanno fatto il ‘grande passo’ acquistando la casa. “Volevamo un posto tutto nostro”, rivela la sorella minore di Belen. “Con la casa nuova sta prendendo forma il progetto di famiglia che vogliamo entrambi”, sottolinea ancora Moser.

Il desiderio di un figlio così cresce. Stavolta ci siamo davvero! “Abbiamo una seconda stanza per gli ospiti, ma speriamo di convertirla presto nella camera dei bambini”, confessa al settimanale Nacho. Chechu svela: “Vedendo mia sorella ho vissuto tutti gli aspetti della gravidanza e mi è venuta ancora più voglia di diventare mamma. Sono molto attaccata alla mia famiglia e, pensando alla nipotina che sta per arrivare, sogno di avere un figlio o una figlia che cresca con lei. Spero che accada presto”.

Per i due, però, niente nozze. Ignazio è categorico: “Non è nelle nostre priorità, è un bel momento che sancisce un’unione, ma prima vengono la casa e i figli e poi, se vorremo, ci sposeremo”. La crisi dello scorso anno è servita a renderli ancora più forti insieme. “C’è stato un allontanamento, l’unico momento difficile, ma ci siamo resi conto che non riuscivamo a stare divisi - chiarisce Moser - E’ un passaggio che, per una coppia così giovane, è giusto avvenga, sarebbe stato strano il contrario. Ma è durata meno di un mese, sono prove che decidono da che parte debba andare un rapporto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/6/2021.