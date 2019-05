Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser camminano disinvolti in centro a Milano mentre fanno shopping nel quadrilatero della moda. Con loro c’è Aspirina, la cagnolina dell’argentina 29enne, che segue i due sciolta, senza aver bisogno di essere portata al guinzaglio.

Lo shopping in centro a Milano con Aspirina al seguito coinvolge Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. I due si divertono a scegliere alcuni capi di vestiario e le scarpe. Fanno uno stop nella boutique di Pollini in via della Spiga, dove Moser prova diverse paia di calzature. Dopo oltre un'ora la coppia esce e mano nella mano si avvia verso casa con Aspirina che non li perde mai di vista.

Look fashion per Cecilia Rodriguez, per fare shopping in centro a Milano, la sorella di Belen decide di indossare shorts neri, maglia in tono e stivali alti, portati con i calzettoni in vista, sopra ha un giubbino color camoscio portato aperto. Casual Nacho. Il 26enne ha t-shirt e jeans black e sopra una camicia a quadri lasciata completamente sbottonata. I due si lasciano fotografare dai paparazzi in strada. La meno interessata agli obiettivi spioni è Aspirina, che, come un segugio, pensa solo a camminare al passo con loro.

Il rapporto tra Checu e Ignazio va alla grande. Hanno festeggiato da poco i loro 18 mesi da coppia. Sul social lo sportivo alla sua bella ha dedicato parole dolcissime: “I tuoi occhi così puri mi hanno fatto innamorare di te e di tutto quello che sei! Di certo non sono perfetto, anzi direi che sono proprio disastro ma insieme a te sento che ogni giorno sto coltivando la parte migliore di me... quella che solo tu nel mondo meriti…”.