Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sulla neve a Bormio con la loro 'famiglia': la dedica

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si rilassano sulla neve, a Bormio, insieme alla loro particolarissima 'famiglia', come tengono a specificare loro stessi: in montagna i due hanno portato anche i loro due cagnolini, Aspirina ed Ercolino, i Jack Russell a cui sono attaccatissimi e a cui vogliono un mondo di bene. Il 29enne è felicissimo insieme alla sua donna e agli animali. L’amore per Ceci lo fa sognare, la dedica per la fidanzata è speciale.

“Ti ho promesso che ti avrei fatto scoprire tutto il mondo… direi che dobbiamo vederne ancora tanti di posti ma il ritmo é quello giusto e la nostra vita, la nostra vita insieme é ancora lunga”, scrive Ignazio, aggiungendo un cuore rosso per la sua Cecilia.

Mentre Nacho è sulle piste con il suo gruppo di amici, impegnato anche in una gara in cui conquista il primo posto, Chechu si occupa dei quattro zampe.

“Buongiorno a tutti, va tutto bene, siamo a Bormio, fa un freddo che non vi dico. Mentre i ragazzi stanno sciando, gli altri fanno snowboard, io faccio la dog sitter”, confessa l’argentina 32enne. La modella porta i cagnolini al caldo e nel rifugio ad alta quota si gusta un bel caffè in loro compagnia.

Poi arrivano tutti gli altri. Lei non scia, si è presa un giorno di pausa. La Rodriguez applaude Moser che trionfa e si prende la medaglia d’oro, poi si va in albergo: un bagno caldo nella vasca della stanza che divide con Ignazio l’aspetta. Il relax è totale, condito da una cena mondana la sera al QC Terme Hotel Bagni Vecchi, il resort extra lusso dove alloggiano.

L’evento è firmato Marciano: la coppia è tra i volti della campagna Guess. Ceci e Nacho non potrebbero desiderare di più.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2021.