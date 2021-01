Cecilia Rodriguez e Ignazio cercano una nuova e bella casa a Milano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cercano una nuova e bella casa a Milano. Insieme da tre anni, superata la crisi, sono tornati in coppia e convivono felicemente insieme alla cagnolina dell’argentina, Aspirina. La modella 30enne svela la ricerca di un appartamento nelle sue IG Stories.

Mentre parla con i fan sul social, arriva Nacho e le domanda: “Che te ne pare di quella casa?”. Chechu replica: “Che me ne pare? E’ bella”. Poi si rivolge ai suoi follower e confessa: “Stiamo cercando una bella casa, se qualcuno sa…”. Apre la porta a chi avesse informazioni riguardo un’abitazione che potrebbe fare al caso loro.

VIDEO

Sono felici, nonostante il momento difficile che si vive causa pandemia. Cecilia e Ignazio guardano avanti: forse ora è arrivato il momento di pensare più in grande. ‘Dolci' novità in arrivo? Ceci non ha mai nascosto la voglia di essere mamma. Inizialmente aveva addirittura detto di volerlo diventare entro i 28 anni, poi i tempi si sono allungati… Solo lo scorso novembre, però, sempre via Instagram, a chi le domandava quanti figli desiderasse, la sorella minore di Belen aveva risposto: “Sì, ne vorrei avere tanti, minimo tre: dici che mi devo mettere al lavoro?”. E magari il ‘work in progress’ è cominciato.

Ignazio ama i bambini e vorrebbe andare a nozze con la sua bella. Prima di dare il via al ‘progetto famiglia’, magari è meglio trovare una soluzione abitativa ideale: una nuova e bella casa spaziosa e luminosa, con qualche camera in più…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/1/2021.