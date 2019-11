Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser conduttori di 'Ex on the beach' su MTV

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, come avevano anticipato intervistati recentemente da Novella 2000, arrivano in coppia anche in tv. La modella 29enne e il fidanzato 27enne sono i nuovi conduttori di “Ex on the beach”.

Chechu e Nacho prendono il posto di Elettra Lamborghini, al timone della prima edizione del dating di MTV. I due hanno svelato il prossimo impegno professionale a Cosmopolitan sul red carpet degli MTV EMA 2019 di Siviglia.

“Ex on the beach” prenderà il via il 2 gennaio 2020. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser avranno il compito di raccontare cosa avviene ai protagonisti dello show che, mentre vivono la loro allegra vacanza in un luogo da sogno, vedono arrivare all’orizzonte il loro ex. Il ‘lui’ o la ‘lei’ spesso diventa una presenza ingombrante: un vero e proprio incubo.

La coppia ‘acchiappa like’ dei social dovrà fare la cronaca dei momenti sventurati che capiteranno ai concorrenti, messi spesso a dura prova. Cecilia, sorellina minore di Belen Rodriguez, si dice ‘onorata’ della possibilità che gli è stata offerta da MTV insieme a Ignazio, con cui vive il suo rapporto appassionato da ormai due anni.

E il canale regala ufficialità alla notizia pure sul social: "BREAKING NEWS: Non riusciamo più a mantenere il segreto. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser condurranno la nuova edizione di Ex on the Beach Italia. Agli MTV EMA ti avevamo avvisato che avevamo una notizia bomba".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/11/2019.