Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser festeggiano i 90 anni di Durex a Milano

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Milano festeggiano i 90 anni di Durex al super evento organizzato dal famoso brand di profilattici alla Fonderia Napoleonica Eugenia. I due sono i volti scelti per presentare il nuovo cofanetto del marchio. Sempre più ‘in love’ e disibiniti, la 29enne e il fidanzato e il 26enne (il prossimo 14 luglio spegnerà 27 candeline), sorridono davanti agli obiettivi dei fotografi presenti. Poi, nelle loro IG Stories, si lasciano andare anche a qualche commento piccante.

All’appuntamento Durex non possono mancare. Sono i testimonial ideali. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sotto le lenzuola si divertono un mondo e non fanno nulla per nasconderlo. Recentemente Nacho ha persino mostrato un sex toy mentre alloggiava nella stanza di hotel a Capri con la modella. Per loro non c’è nulla di male a usare molta fantasia nell’intimità.

Interrogata sulla questione da Chi, Chechu ha rivelato: “Non siamo i primi nè gli ultimi. Io e il mio compagno usiamo sex toys, come il vibratore, per aumentare il desiderio. Diciamo che siamo alimentatori di allegria”.

“Non c’è niente di male. Quando a Capri ho fatto la storia su Instagram nemmeno mi ero accorto di averlo ripreso. Se avessi avuto dubbi o paura del giudizio delle persone, avrei cancellato tutto. Invece non trovo nulla di anormale. Noi ci amiamo e ci divertiamo e se è un problema, ci dispiace per gli altri. Anche se... sono sicuro che se dovessimo aprire i cassetti di tante coppie vip, troveremmo molte sorprese, altro che vibratore!”, le ha fatto eco Ignazio.

All’evento Durex Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si prendono i riflettori, con un po’ di malizia e tanta ironia. Parlano di ‘misure’, riferendosi ai ‘gioielli’. Moser invita tutti gli uomini come lui a prenderle “senza vergogna” e sorridono moltissimo. Neanche un po’ di imbarazzo, sono perfettamente a loro agio così.

