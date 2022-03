Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser mostrano l'enorme cucina della loro nuova casa: guarda

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si preparano a entrare nella nuova casa acquistata a Milano, che dopo la lunga ristrutturazione prende via, via forma. I due nelle loro IG Stories mostrano ai follower per la prima volta la cucina dell’abitazione: è enorme e già arredata. Hanno scelto i toni del grigio e del bianco, con l’acciaio degli elettrodomestici a rendere il tutto ancora più moderno e di design.

“Che te ne pare?”, domanda lo sportivo 29enne alla fidanzata. “Bellissimo”, dice Chechu. La modella e imprenditrice moda 29enne è entusiasta. Nacho, come al solito, ironizza: “Allora, sei pronta a cucinare? Non hai più scuse.. Tutti i giorni piatti stellati”.

VIDEO

Al centro della cucina la coppia ha voluto un bancone con il top in marmo, un vero must nella case degli americani, ora diventato un trend anche in Italia, dove sarà possibile preparare comodamente le pietanze ma anche riunirsi con famigliari e amici per mangiare.

Il frigo è grandissimo, Cecilia lo apre e pensa già a quanto sarà bello riempirlo di cose buone e salutari, concedendosi, però, anche qualche piccolo peccato di gola: non ha mai nascosto di apprezzare i piatti ghiotti.

I mobili stanno arrivando, anche il giardino dell’appartamento è quasi pronto: in primavera sicuramente i due traslocheranno, non vedono l'ora.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/3/2022.