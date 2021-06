Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser bellissimi all'evento sul lago di Como: foto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono bellissimi all’evento sul lago di Como. I due non mancano alla serata organizzata da Guess a Villa Erba a Cerbobbio, tornano mondani insieme agli amici del cuore, Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari.

Alla festa, in mezzo a un mare di gente, c’è anche l’ex di Ceci, Francesco Monte, insieme a Stefano Sala, ma nessun incrocio pericoloso. I due sorridono innamoratissimi: è tutto perfetto.

Sono super eleganti e felici di essere tornati a una ‘quasi’ normalità. Chechu e Nacho arrivano in auto da Milano insieme a Damante e a Elisa. Sul social condividono molto della notte magica nelle loro IG Stories.

L’argentina 31enne indossa un abito nero che le mette in evidenza le spalle e le sue forme sinuose. Lo sportivo 28enne sfoggia il suo taglio di capelli cortissimo, 'regalo' dell’Isola dei Famosi, porta un completo pantaloni chiaro con sotto una camicia bianca senza cravatta.

Damante è all’evento come dj, si mette alla consolle e fa ascoltare la sua musica, si balla, tutti insieme. Non ci sono mascherine a nascondere il volto degli ospiti al party, sono ore spensierate per un evento moda super.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/6/2021.